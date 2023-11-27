NATO'dan Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes uzatılsın çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasında çatışmalara "insani ara" verilmesi için varılan mutabakatın uzatılması çağrısında bulundu.

KAYNAK: AA
NATO'dan Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes uzatılsın çağrısı

Stoltenberg, 28-29 Kasım'da Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere brifing verdi.

Hamas ile İsrail arasındaki uzlaşının esirlerin serbest bırakılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağladığını belirten Stoltenberg, "Verilen aranın uzatılması çağrısında bulunuyorum. Bu durum Gazze'de halkın çok ihtiyaç duyduğu yardımların ulaşmasını ve daha fazla rehinenin serbest bırakılmasını sağlayacaktır." dedi.

Stoltenberg, kalıcı bir siyasi çözüme ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. NATO müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi ülkelerde varlıkları bulunduğunu hatırlatan Stoltenberg, şunları dile getirdi:

Irak'ta ve Suriye'deki ABD pozisyonlarına insansız hava aracı ve roket saldırıları yapıldığını, ticari gemilere saldırılar düzenlendiğini gördük. Bu durum gerginliğin tırmanma riski bulunduğunun altını çizmektedir. İran, kendisi için hareket edenlere hakim olmalıdır.

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