İsrail Merkez Bankası açıkladı. Savaşın maliyeti 50 milyar doları bulabilir

İsrail Merkez Bankası yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaşın maliyetinin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 10'una ulaşabileceğini belirtti.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail Merkez Bankası açıkladı. Savaşın maliyeti 50 milyar doları bulabilir

İsrail Hamas Savaşı'nda geçici ateşkes ilan edilirken Katar, bugün yaptığı açıklamada arabuluculuk çalışmaları sonucu Gazze Şeridi'ndeki insani ateşkesin iki gün daha uzatılması üzerinde anlaşıldığını duyurdu.

Kalıcı ateşkes antlaşmasına sıcak bakmadığını açıklan İsrail yönetiminin ardından bir açıklamada İsrail Merkez Bankası'ndan geldi.

Merkez Bankası Başkanı Amir Yaron yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki savaşın maliyetinin GSYİH'nin yüzde 10'una ulaşmasının beklendiğini duyurdu. Yaron, bunun askeri operasyonlar ve yeniden imarla bağlantı doğrudan harcamaları da içerdiğini aktardı.

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SAVAŞ MALİYETİNİN 50 MİLYAR DOLAR'A ULAŞMASI BEKLENİYOR

İsrail'de 2022 GSYİH rakamları 500 milyar dolara ulaşmıştı. Yaron'un bu açıklamalarına göre, savaşın maliyetinin 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İsrail Ulusal Ekonomik Konseyi tarafından ay başında açıklanan raporda da, savaşın maliyetinin 200 milyar şekele (54 milyar dolar) ulaşabileceği belirtilmişti.

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