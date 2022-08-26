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Ortaya neler saçıldı? NATO'nun gizli bilgileri sızdırıldı

NATO gizli askeri belgelerini çaldırdı, sızıntının ardından inceleme başlatıldı. Hackerların ele geçirip sattığı veriler arasında Ukrayna savaşında kullanılan NATO silahlarının tasarımlarının da olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:24
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NATO'nun gizli bilgileri sızdırıldı: Ortaya neler saçıldı?

Ortaya neler saçıldı? NATO'nun gizli bilgileri sızdırıldı
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Avrupa merkezli füze sistemi geliştiricisi ve üreticisi olan MBDA, verilerinin çalındığını doğruladı ancak gizli askeri belgelerin hiçbirinin kendilerine ait olmadığını duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Fransa merkezli olan ve Avrupa genelinde aktif olan şirket, gizliliği ihlâl edilmiş harici bir bellekten çalındığını; bilgilerin İtalya’da hacklenmesinden dolayı İtalya makamlarıyla birlikte olayı soruşturduklarını açıkladı.

Soruşturmanın MBDA’nın tedarikçileri üzerine yoğunlaştığı anlaşılıyor.

80 GB'LIK VERİ 15 BİTCOİN KARŞILIĞINDA SATILIYOR

Bir NATO sözcüsü de “MBDA’dan çalındığı ifade edilen verilerle ilgili iddiaları değerlendiriyoruz. Herhangi bir NATO ağının gizliliğinin ihlâl edildiğine dair bir emare yok.” dedi.

Rusça ve İngilizce yazışılan forumlarda bilgisayar korsanları, 80 GB’lık bu veriyi 15 Bitcoin (Yaklaşık 18 bin pound) karşılığında satıyor. Şimdiye kadar bir alıcının çıktığını da forum üzerinden duyurdular.

Çaldıkları verilerin satışı için hazırladıkları reklam metninde, verilerin “Kapalı askeri projelerde yer alan şirketlerin çalışanlarıyla ilgili gizli bilgiler” içerdiği; şirketler arası çizim, tasarım, sunum, video ve fotoğraf materyalleri, sözleşme metinleri ve yazışmaların da yer aldığı iddia ediliyor.

BAĞIMSIZ OLARAK DOĞRULANAMADI

Forum kullanıcılarına açık, BBC’nin de gördüğü ancak bağımsız olarak doğrulayamadığı 50 MB’lık kısımda ABD Hava Kuvvetleri’nin 2020 sonunda Estonya ve Baltık ülkelerinde uyguladığı “iletişim istihbaratı” misyonuyla ilgili bazı detaylar yer alıyor.

MBDA Füze Sistemleri, Fransa, İtalya ve İngiltere’de füze sistemleri üzerine çalışan şirketlerin birleşmesiyle Aralık 2001’de kuruldu. 13 bin çalışanı olan şirket geçen yıl 3,5 milyar pound gelir elde ettiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD ordusu ve NATO da şirketin müşterileri arasında.

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