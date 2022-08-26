AKP’li vatandaştan çok konuşulacak ifade: Suriyelilerden önce Türkiye’de çalışan insan yoktu

“Kendine Muhabir” isimli YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında, inşaat sektöründe çalıştığını söyleyen AKP’li vatandaşın sözleri gündem oldu.

Almanya’da insanların parası olmadığı için evlerini satamadığını iddia eden adam, “Avrupa’da herkes Türkiye’ye gelmeye can atıyor. Avrupa çok mu iyi? En istikrarlı ülke Türkiye. Ondan buraya akın ediyor millet.” dedi.

“AVRUPALILAR KREDİ ÇEKİP TÜRKİYE’YE TATİLE GELİYOR!”

Avrupa’dan Türkiye’ye tatile gelenler için “Kredi çekip geliyorlar” diyen adam, “Ben günlük 600 liraya çalıştıracak adam bulamıyorum. Suriyeliler günlük 1250 liraya temizlik yapıyor yerliler yapmıyor, beğenmiyor parayı. Para beğenmiyorsunuz, ondan sonra parayı Suriyelilere kaptırıyorsunuz.” şeklinde konuştu

“SURİYELİLERDEN ÖNCE TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN YOKMUŞ!”

“Suriyeliler gidemez Suriyeliler giderse Türkiye’de çalışacak amele yok.” diyerek çevredeki insanların tepkisini toplayan adam, muhabirin, “Suriyelilerden önce bu işleri kim yapıyordu?” sorusuna ise “Çalışan yoktu.” yanıtını verdi.

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