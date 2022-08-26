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  • AKP’li vatandaştan çok konuşulacak ifade: Suriyelilerden önce Türkiye’de çalışan insan yoktu

AKP’li vatandaştan çok konuşulacak ifade: Suriyelilerden önce Türkiye’de çalışan insan yoktu

Gün geçmiyor ki bir sokak röportajında AKP'li bir vatandaşın sözleri gündem olmasın. Almanya'da insanların parasızlıktan evlerini satamadığını iddia eden bir AKP'li, “Suriyeliler gidemez Suriyeliler giderse Türkiye’de çalışacak amele bulamayız. Suriyelilerden önce çalışan yoktu." diyerek sosyal medyaya damgasını vurdu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:54
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:58
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Sokak röportajında konuşan AKP'li: Suriyelilerden önce Türkiye’de çalışan insan yoktu

AKP’li vatandaştan çok konuşulacak ifade: Suriyelilerden önce Türkiye’de çalışan insan yoktu
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“Kendine Muhabir” isimli YouTube kanalında yayınlanan bir sokak röportajında, inşaat sektöründe çalıştığını söyleyen AKP’li vatandaşın sözleri gündem oldu.

Almanya’da insanların parası olmadığı için evlerini satamadığını iddia eden adam, “Avrupa’da herkes Türkiye’ye gelmeye can atıyor. Avrupa çok mu iyi? En istikrarlı ülke Türkiye. Ondan buraya akın ediyor millet.” dedi.

“AVRUPALILAR KREDİ ÇEKİP TÜRKİYE’YE TATİLE GELİYOR!”

Avrupa’dan Türkiye’ye tatile gelenler için “Kredi çekip geliyorlar” diyen adam, “Ben günlük 600 liraya çalıştıracak adam bulamıyorum. Suriyeliler günlük 1250 liraya temizlik yapıyor yerliler yapmıyor, beğenmiyor parayı. Para beğenmiyorsunuz, ondan sonra parayı Suriyelilere kaptırıyorsunuz.” şeklinde konuştu

“SURİYELİLERDEN ÖNCE TÜRKİYE’DE ÇALIŞAN YOKMUŞ!”

“Suriyeliler gidemez Suriyeliler giderse Türkiye’de çalışacak amele yok.” diyerek çevredeki insanların tepkisini toplayan adam, muhabirin, “Suriyelilerden önce bu işleri kim yapıyordu?” sorusuna ise “Çalışan yoktu.” yanıtını verdi.

yenicaggazetesi.com.tr

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BOL BOL BALIK VE CEVIZ YESIN SENIN GİBİ KENDİNİ UNUTANLAR
26.08.2022 15:48
AKP Lİ SENIN ÇOLUK COCUGUN YEGENİN NERDE ÇALIŞTI SEN NERDE ÇALISTIN NEREYE VEGİ ÖDEDİN .DEDEN AMCAN NERDE ÇALIŞTI ? SACMA SACMA KONUSUP KENDINIZİN NERDE CALIŞIP KİME TER DÖKTÜGÜNUZÜ UNUTMAYIN ?  
 
Çetin T
26.08.2022 15:44
İnsanların sinir uçlarıyla oynuyorlar. Politika değiştiğinde bunlar da değişir:)  
 
Abbas
26.08.2022 14:53
Çalışan vardı ama köle yoktu, ABD de kölelik kalktı akp ile bize geldi  
 
TÜM YORUMLAR (25)
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