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  • Kraldan çok kralcılar yüzünden sıradan marjinal bir popcuyken tüm Türkiye'nin konuştuğu isim oldu

Kraldan çok kralcılar yüzünden sıradan marjinal bir popcuyken tüm Türkiye'nin konuştuğu isim oldu

Aylar önce imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözlerin gündem olmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen sanatçı Gülşen’e destek sosyal medyadan geldi. Resmi hesaplarına takipçi yağan Gülşen’in takipçi sayısında bir günde dramatik bir artış gözlendi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:50
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 17:27
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Gülşen marjinal bir popcuyken tüm Türkiye'nin konuştuğu isim oldu

Kraldan çok kralcılar yüzünden sıradan marjinal bir popcuyken tüm Türkiye'nin konuştuğu isim oldu
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Şarkıları, sözleri ve kıyafetleriyle dikkat çeken Gülşen, bu sefer ise söylediği bir cümle ile gündem oldu. 30 Nisan tarihinde sahnede kurduğu “İmam Hatip okumuş, sapıklığı oradan geliyor.” sözleri, sosyal medyada birden yayılmasının ardından başlatılan linç kampanyası sonucu tutuklanan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Gülşen’e sosyal medyadan destek yağıyor.

Yenicaggazetesi.com.tr’nin “boomsocial”de yer alan verilere dayandırdığı habere göre, Gülşen’e bir günde Twitter ve Instagram’dan yaklaşık 50 bin yeni takipçi geldi. Twitter’da takipçi sayısı 25.387 artan Gülşen’in, Instagram hesabında ise 24.817'lik bir artış gözlendi.

İşte o veriler

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Bir dost
27.08.2022 06:50
Gülşen gibilere destek çıkanlar çocuklarımızın, gençlerimizin bozulmasını isteyenlerdir  
 
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