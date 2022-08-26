Kraldan çok kralcılar yüzünden sıradan marjinal bir popcuyken tüm Türkiye'nin konuştuğu isim oldu

Şarkıları, sözleri ve kıyafetleriyle dikkat çeken Gülşen, bu sefer ise söylediği bir cümle ile gündem oldu. 30 Nisan tarihinde sahnede kurduğu “İmam Hatip okumuş, sapıklığı oradan geliyor.” sözleri, sosyal medyada birden yayılmasının ardından başlatılan linç kampanyası sonucu tutuklanan ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Gülşen’e sosyal medyadan destek yağıyor.

Yenicaggazetesi.com.tr’nin “boomsocial”de yer alan verilere dayandırdığı habere göre, Gülşen’e bir günde Twitter ve Instagram’dan yaklaşık 50 bin yeni takipçi geldi. Twitter’da takipçi sayısı 25.387 artan Gülşen’in, Instagram hesabında ise 24.817'lik bir artış gözlendi.

İşte o veriler