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  • NATO'ya gönderilen gizli belgeler çalındı. ABD istihbaratı ortaya çıkardı.

NATO'ya gönderilen gizli belgeler çalındı. ABD istihbaratı ortaya çıkardı.

Portekiz'in NATO'ya gönderdiği yüzlerce gizli belgenin, siber saldırı sonucunda çalındığı ve karanlık sitelerde satıldığı açıklandı. Olay ABD istihbaratı tarafından ortaya çıkartılırken Portekiz hükümeti soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 17:57
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 18:30
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NATO'ya gönderilen gizli belgeler siber saldırıyla çalındı. ABD istihbaratı ortaya çıkardı.

NATO'ya gönderilen gizli belgeler çalındı. ABD istihbaratı ortaya çıkardı.
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Portekiz'in Diario de Noticias gazetesinin haberinde, Portekiz Genelkurmay Başkanlığı ve Askeri İstihbarat birimine ait olup NATO'ya gönderilen çok sayıda gizli belgenin çalındığı ve internetteki "karanlık sitelerde" satıldığı belirtildi.

Olayın ABD istihbaratı tarafından ortaya çıkarıldığı ve geçen ay ABD'nin Lizbon Büyükelçiliği aracılığıyla Portekizli makamlara iletildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteye konuşan kimliği açıklanmayan bir kaynak, "Bu tür belgeleri tespit etmek için programlanmış BOT'lar (internet robotu) tarafından gerçekleştirilen uzun süreli ve tespit edilemez bir siber saldırıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin, Portekiz Savunma Bakanlığı bünyesindeki Silahlı Kuvvetler, Genelkurmay ve Askeri İstihbarat birimlerini hedef alan siber saldırılara karşı geniş çaplı soruşturma başlattığı ifade edildi.

AA

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