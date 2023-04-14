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İsrail'de siber saldırı alarmı

İsrail'de ulusal posta şirketi, büyük bankalar ile elektrik şirketinin internet siteleri siber saldırıya uğradı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 21:19
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Bankaların da aralarında bulunduğu internet sitelerine İsrailde siber saldırı

İsrail'de siber saldırı alarmı
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(AA) İsrail medyasında yayımlanan haberlere göre "Anonymous Sudan" adlı bilgisayar korsanları, İran'ın birçok kentinde düzenlenen "Dünya Kudüs Günü" yürüyüşleriyle eş zamanlı olarak bazı internet sitelerine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail posta şirketi, ismi açıklanmayan büyük bankalar ve elektrik şirketine siber saldırı nedeniyle kısa süreli erişim sağlanamadı.

Saldırının ardından hızlı bir şekilde tekrar hizmet vermeye başlayan bu sitelerden önemli veri sızıntısı olmadığı açıklandı.

PAZARLAMA SAYFALARIYLA SINIRLI KALDI

Ulusal Siber Güvenlik Otoritesi, bankaların güçlü koruma sistemleri sayesinde bilgisayar korsanlarının dahili belgelere veya dosyalara değil, yalnızca müşteriye dönük arayüze eriştiklerini kaydetti.

Siber saldırı girişiminin, bankaların iç sistemlerine erişemediği, pazarlama sayfalarıyla sınırlı kaldığı aktarıldı.

Söz konusu grup, 4 Nisan'da da Tel Aviv Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi, Negev Ben-Gurion Üniversitesi, Hayfa Üniversitesi, Weizmann Bilim Enstitüsü, İsrail Açık Üniversitesi ve Reichman Üniversitesi'nin internet sitelerine siber saldırı düzenlemişti.

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