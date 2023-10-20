Nazar otu egzamaya iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası egzamaya iyi gelen nazar otu dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nazar otu egzamaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası egzamaya iyi gelen nazar otu dikkat çekti.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür.

Hastalık genellikle çocukluğun erken dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte her yaşta görülebilir.

Genellikle yüz, saç derisi, bacaklar, dirsekler, diz arkaları ve kalça gibi bölgelerde ve çoğu hastada el bölgesinde gözlenir.

Hastalık; çeşidine bağlı olmakla birlikte stres, alerji, tahriş veya dolaşım sorunlarından kaynaklanabilir.

Alerji kaynaklı egzama hastalığı, bireylerde alerjik rinit, astım gibi farklı immünolojik hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilir.

EGZAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ciltte kuruluk

-Kaşıntı

-Kabarcık oluşumu

-Deride pullanma, kabuklanma ve döküntü

-Kızarıklık

-İltihap

-Saç derisinde kepeklenme

-Deride çatlama

NAZAR OTU NASIL KULLANILIR?

Nazar otu kullanımı genellikle çay şeklinde tüketilerek olur. Üzerliğin yakılması da farklı bir enerjisel uygulama yöntemidir.

Nazar otu zayıflama ve bitkisel tedavi yöntemlerinde sıkça kullanılır.

Kullanım amacına göre bazı detaylara dikkat edilmesi gerekir.

Eğer hassas bir bünyeniz varsa üzerlik otuna karşı alerjiniz olabilir. Bu konuda tedbirli olmanızı öneriyoruz.

Nazar otu alerji yapan bitkiler listesinde üst sırada bulunmasa da alerji konusu kişiye göre değişkenlik gösterdiği için temkinli davranmak iyi olur.

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