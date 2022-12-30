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Nazilli'de etkinlikler iptal edildi   

Nazilli Belediyesi, 7 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından yeni yıl etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.   

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 22:19
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Nazilli'de etkinlikler iptal edildi   

Nazilli'de etkinlikler iptal edildi   
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 7 vatandaş hayatını kaybetmişti. 

Nazilli Belediyesi yaşanan patlama sonrası ilçe genelinde yapılacak yeni yıl etkinliklerinin iptal edildiğini açıkladı.

Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "İlçemizde yaşanan ve 7 hemşehrimizin hayatını kaybettiği elim olay nedeniyle bugün ve yarın yeni yıl dolayısıyla belediyemizce yapılacak tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Belediyemizin işletmesinde olan Hangar ve Menderes Restoranlar da dahil olmak üzere herhangi bir kutlama ya da etkinlik yapılmayacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. 
                        

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