Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü ''Mutlu yıllar Hacıkom'' pastasıyla kutladı. Pasta sosyal medyanın diline düştü

Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı'nın doğum günü için özel yaptırdığı dondurmalı pastayla kutlama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine duyuran Sabancı, pastayı görüp yorum yapanlar tarafından elit olarak nitelendirildi.

Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'nın doğum gününü ''Mutlu yıllar Hacıkom'' pastasıyla kutladı. Pasta sosyal medyanın diline düştü

Sosyetenin ünlü isimleri Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, geçtiğimiz sene nikah masasına oturdu. Şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Sabancı, eşinin doğum günü için özel yaptırdığı dondurmalı pastayla kutlama yaptı.

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"MUTLU YILLAR HACIKOM"

Sosyal medya hesabı Istagram'ı aktif olarak kullanan ve sık sık hamilelik pozlarını yayınlayan Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı'nın doğum günü için romantik bir kutlama yaptı.

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4 gün önce düğün törenlerine ait bir fotoğrafı paylaşan Nazlı Sabancı, "Aşkım doğum günün kutlu olsun. Yazacak çok şey var ama onları söyleyeceğim" notunu yazdı.

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Nazlı Sabancı, dün akşam da eşi için romantik bir kutlama yaptı. Ünlü isim, Hacı Sabancı için dondurmalardan oluşan bir pasta yaptırarak "Mutlu yıllar Hacıkom. Seni çok seviyoruz" yazdırdı.

Nazlı Sabancı'nın yaptırdığı pastayı görenler "Biz yaptırınca fakir derler ama onlar yapınca elit oluyor" yorumunu yaptı.

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