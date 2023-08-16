Nazlı ve Hacı Sabancı çiftinin bebeğinin adı ortaya çıktı. İlk bebeklerini kucaklarına aldılar

Sosyetik güzel Nazlı Sabancı , geçtiğimiz mart ayında ise hamile olduğunu duyurmuştu. Eşiyle poz veren Nazlı Sabancı, Instagram sayfasından yayınladığı kare ile anne-baba olacaklarını açıklamış; paylaşımına nazar boncuğu ve kalp emojileriyle "3" notunu düşmüştü.

TÜM SABANCI AİLESİ HASTANEYE KOŞTU

Ünlü çiftten müjdeli haber, dün geldi. Nazlı Sabancı, Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi’nde bebeğini kucağına aldı. Haberi alır almaz tüm Sabancı ailesinin de hastaneye geldiği öğrenildi.

BABAANNESİNİN İSMİNİ VERDİLER

Kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen çift, bebeklerine Hacı Sabancı'nın annesi Arzu'nun adını verdi. İkilinin çocuğunun tam adı, Arzu Alara Sabancı oldu.