Durant ve Irving takasın arkasında duruyor: Bu şekilde ligi daha çok insan izliyor

Brooklyn Nets dönemleri takas istekleriyle sona erdikten kısa bir süre sonra Kevin Durant de Kyrie Irving de kararlarının arkasında durmayı seçti.

"BU ŞEKİLDE LİGİ DAHA ÇOK İNSAN İZLİYOR"

Kadroların sürekli değişmesinin faydalı olduğunu dile getiren Durant: “Bunun lig için kötü olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde ligi daha çok insan izliyor, daha fazla insan daha fazla heyecanlanıyor. Benim takaslandığıma yönelik, Kyrie’nin takaslandığına yönelik haberler lige olan ilgiyi arttırıyor ve daha fazla parayı da daha fazla ilgi çektikçe kazanırsınız. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse bunun lig için harika olduğunu düşünüyorum.”

SUNS'A TAKASLANDI

Irving, takaslanmadan önce Brooklyn Nets formasıyla 38.9 milyon dolarlık kontratının son senesini yaşıyordu ve uzun vadeli bir sözleşme arayışındaydı. Görüşmeler iyiye gitmeyince Irving takasını istedi ve Nets de birkaç gün içinde Dallas Mavericks ile anlaştı. Bunun ardından dört yıl 198 milyon dolarlık kontratının henüz ortalarında yer alan Durant de takasını istedi ve takas dönemi sonlanmadan önce Nets, Durant’i Phoenix Suns‘a takasladı.

"HER İŞ VEREN İLE İYİ ANLAŞAMAZSINIZ"

Irving de bu konuda şu açıklamaları yaptı: “Bu kötü bir durum. Neden kimsenin takas istemeye hakkı olmasın? Benim sorum bu. Kendiniz için, kendi mutluluğunuz ve huzurunuz için harika iş kararları vermek ne zamandan beri berbat bir şey oldu? Her iş veren ile iyi anlaşamazsınız, eğer başka bir yere gitme şansınız varsa ve bunu yasal olarak yapıyorsanız burada bir problem olduğunu düşünmüyorum.”

"OYUNA DAHA DA FAZLA HEYECAN KATIYOR"

İki kez NBA şampiyonu, eski MVP Durant ise konuya farklı bir perspektiften yaklaşarak argümanını güçlendirdi: “Takımlar oyuncuları çok uzun zamandır takaslıyor. Şimdi ise oyuncular da gitmek istedikleri yeri seçebiliyor, serbest oyuncu piyasasında ayrılıyor veya takas istiyorlar. Bu artık oyunun bir parçası. Bu yüzden kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Oyuna daha da fazla heyecan katıyor.”

"BU BENİM HAYATIM"

Irving ise profesyonel spor yapan oyuncuların kariyerlerine dair aldıkları kararların üzerinde oluşan baskıya değindi: “Spekülasyonlar ve hikayeleştirme bu işi olduğundan daha önemli gösteriyor. Bu benim hayatım. Herkesin dedikodusunu yapabileceği bir hayal değil. Belli bir alanda ben ya da başka biri kadar sıkı çalıştıktan sonra gitmek istediğiniz, kabul göreceğiniz ve rahat hissedeceğiniz yeri seçme özgürlüğünüz olması gerektiğini düşünüyorum.”