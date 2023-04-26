NBA yıldızının Çin rüyası gerçek oluyor

Kyle Anderson'un Çin Milli takımı için hazırlandığı ortaya çıktı.

NBA yıldızının Çin rüyası gerçek oluyor

Editör: Fatma Demirkaya

Minnesota Timberwolves forveti Kyle Anderson'ın, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Çin Milli takımında forma giymesinin beklendiği açıklandı.
South China Morning Post'tan Mike Chain'e göre Çin vatandaşı olmak için gerekli prosedürlerden geçen Anderson'ın, yakın zamanda Çin'e uçarak vatandaşlık sürecini tamamlaması bekleniyor.
Anneannesi Çinli bir baba ve Jamaikalı bir anneden doğmuş olan Wolves forveti, 1/8 Çinli olarak Çin vatandaşı olmak için gerekli kriterleri karşılıyor.
2018'de Kyle'ın annesi, büyükbabasının Shenzhen, Longgang'daki Xinmu New Village'dan olduğunu öğrendikten sonra, Anderson ailesi Çin'deki akrabalarının izini sürmüştü.
O dönemde kendisine 'Li Kaier' şeklinde Çince bir isim verilen Anderson, normal sezonda Timberwolves formasıyla 9.4 sayı, 5.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamaları yakalamıştı.

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