NBA'in Mavericks kararı belli oldu

Ulusal Basketbol Birliği (NBA), bu hafta sonuna doğru tamamlanması beklenen milyarlarca dolarlık anlaşmayı Çarşamba günü onayladı.

Mavs kulübü sahibi Mark Cuban ve Adelson girişimci ailesi 3,5 milyar ABD doları (yaklaşık 3,2 milyar euro) tutarında bir fiyat üzerinde anlaştı.

Bu tutar bir NBA takımı için ikinci en pahalı satın alma bedeli oldu.

Phoenix Suns 2023'te zaten dört milyar dolara el değiştirmişti.

Las Vegas Sands tesisinin işletmecileri, NBA serisinin kontrolünü resmi olarak Dallas'tan alacak.

NBA'in açıkladığı gibi Las Vegas Sands COO'su Patrick Dumont, gelecekte Mavericks'in sahibi ("Vali") olarak listelenecek.

Tutkulu bir basketbol hayranı ve eski Mavericks süperstarı Dirk Nowitzki'nin arkadaşı olan Cuban, Ocak 2000'de çoğunluk hissesini 285 milyon dolara satın aldı.