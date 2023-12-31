Doncic şov yaptı, Mavericks NBA'de Warriors'ı devirdi

NBA'de normal sezon, oynanan 6 maçla devam etti. Mavericks, deplasmanda Warriors'ı 10 sayı farkla mağlup etti.
Maçın galibi Mavericks'te Luka Doncic, 39 sayı, 10 asist ve 8 ribaunt kaydetti.
Warriors'ta Stephen Curry 25, Chris Paul ise 24 sayı atmasına rağmen yenilgiye engel olamadı.
FURKAN 2 SAYI ATTI
Chicago Bulls, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 105-92 yendi. 76ers'ta sakatlığı nedeniyle yıldız oyuncu Joel Embiid süre alamadı.
Bulls'ta DeMar DeRozan 24 sayı, Coby White ise 20 sayı atarak galibiyetin mimarlarından oldu.
Philadelphia 76ers'ta ise Tyrese Maxey, 20 sayı kaydetmesine rağmen mağlubiyeti önleyemedi.
76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 2 dakika 17 saniye süre aldığı maçta 2 sayılık katkı verdi.
SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE;
Utah Jazz-Miami Heat: 117-109
Detroit Pistons-Toronto Raptors: 129-127
Indiana Pacers-New York Knicks: 140-126
Chicago Bulls-Philadelphia 76ers: 105-92
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 108-106
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 122-132