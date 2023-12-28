Ne gül arkadaş sanki doktor

Karagül mayası gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi geliyor, bir çok ülke tarafından sipariş ediliyor. Halfeti Gülü olarakta biliniyor.

Anadolu topraklarında yıllarca medeniyetlerin sağlık sırrı olmuş bir gül. Sadece Halfeti’de yetişen ve karagül bahçelerinden ele edilen karagül mayasının cilde olan yararları hala araştırılıyor yeni yararları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor.

Konuyla ilgili çalışmalarla Koku Kültürü ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül ilgileniyor. Ergül, Karagül’ün Isparta gülünden daha zor yetiştiğini belirtti.

Karagül yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında hasat veriyor. Mayası için 5 ton gül kullanılıyor. Doç. Dr. Sabri Erbaş Kara gülle ilgili şunları söyledi:



“Amacımız Karagüle görsel güzelliğinin yanında endüstriyel bir değerde kazandırabilmek. Bu nedenle Halfeti gülü çiçeklerinin koku karakterlerini belirlemek için Halfeti gülü uçucu yağı, aromatik suyu, konkreti (katı gül yağı) ve absolütün koku profillerini inceledik. Şunu fark ettik ki; yaptığımız bu araştırma Halfeti gülünün kokusunun değer taşıyabileceği ve potansiyel bir kullanım alanı olabileceği ortaya çıktı. Halfeti gülünün uzun bir çiçeklenme periyodu var. Çiçekler bitki üzerinde uzun süre kalıyor, halbuki Isparta’da yetişen yağ gülünün günlük toplanması gerekli. ”

Halfeti mayasının cilde sağladığı yararları ise şöyle:



Yüzdeki ödemi atıyor.



Cilde parlaklık verir.



Cilt sıkılaştırıcı özeliğine sahiptir.



Yaşlanma belirtileri ile mücadele eder.



Mineral ve vitaminler konusunda oldukça zengindir.

Yorgunluktan ve uykusuzluktan oluşan gözaltı morlukları ve şişliklerine iyi gelir.

Cildin kaybettiği nemi hızlıca sağlar.

Gün içinde hoş kokusu ile enerjimizi yükseltir.

Nemli saçlarda kullanıldığında parlaklık verir.



Doğal bir tonik olması sebebi ile cilde faydalı...