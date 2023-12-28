Mucize bir şifa kaynağı: Kadın Tuzluğu

Karamuk’un, diğer adı Kadın Tuzluğu. Berberis Vulgaris Latince adı. Şifalı bitkiler arasında çok önemli bir yer işgal ediyor. Yararları oldukça fazla olduğu için bu doğal kaynak bir alternatif tıp ürünü. Peki yararları neler? İşte yanıtları…

Kadın tuzluğu olarak biliniyor, ortamda kendiliğinden yetişiyor. Boyu 30-100 cm aralığındadır. Tohumları zehirli. O nedenle olgunlaşmadan tüketilmemesi gerekiyor. Meyve de veren karamuk farklı renklerde yapraklara sahip.

Hem karamuk meyvesi hem de karamuktan hazırlanan karamuk çayı birçok rahatsızlığa iyi gelir. Ve işte diğer yararları:

Kabızlık ve ishal gibi sorunların hafiflemesini sağlar,

Kolesterol, tansiyon, dolaşım bozukluğu gibi nedenlerle olumsuz etkilenen kalbin daha sağlıklı hale gelmesi için destekleyici rol üstleniyor.

Mide dostu ve sindirim sistemini rahatlatıcı etkisi var. Hafif bulantı, yanma, hazımsızlık gibi sorunların giderilmesine yardımcı oluyor.

Kan akışının sağlıklı hızda olmasını sağlıyor. Damarları ve kanı temizliyor. Bu yüzden kalp sağlığı için yararlı.



Varis gibi dolaşım sistemi sorunlarını hafifletiyor.

İştah açıcı. Özellikle yemek yemeyi çok sevmeyen çocuklar için öneriliyor.

Menopoz ve adet döneminde gerginliği azaltıyor.

İdrar yolu enfeksiyonları için özellikle kadınlar tercih ediyor.

Terleme problemi olanlar için ter bezlerinin en sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.

Ciltte bakteri oluşumunu engelliyor. Sivilce ve akne oluşumunu baskılıyor.

Sinir sistemi rahatsızlıklarından dolayı oluşan gerginliğin ve stresin azalmasını sağlıyor.

Tansiyon sorunu yaşayanların rahatlamasını kolaylaştırıyor.

Kan akış hızıyla ilgili olan tansiyon sorunlarında dolaşımı rahatlattığı için problemin olumsuz etkilerini de hafifletiyor.

Parazitleri döküyor.

Mevsim geçişlerinde yaşanan soğuk algınlığı problemlerinde boğazı ve sinüsleri rahatlatıyor.



Epilepsi tedavisinde destek rol oynuyor. Nöbetleri kontrol altına alıyor.



Tüm iltihap ve enfeksiyonlarla mücadele ediyor.



Özellikle boğaz yolu ve boşaltım sistemi rahatsızlıklarına iyi geliyor.

Karaciğeri temizliyor.