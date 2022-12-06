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Günde ne kadar meyve yenmeli?

Vitamin ve minerallerin alınmasını sağlayan meyveler de tüm besinler gibi ölçülü tüketildiğinde faydalı oluyor. Aksi takdirde zararlara yol açıyor. İşte günlük tüketilecek meyve miktarı ve ayrıntılar…

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:14
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Ne kadar meyve yenmeli?

Günde ne kadar meyve yenmeli?
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Aşırı meyve yemek sağlıklı mıdır? Hangi durumlarda meyve tüketime sınır konulmalı?
Meyvelerin sağlığa faydaları nelerdir? İşte yanıtları

Meyveler özellikle C vitamini ve A vitamini olmak üzere yüksek vitamin içeriği, çinko, selenyum, bakır, potasyum, lif gibi mineralleri ve polifenoller ve diğer antioksidan maddeler içermesi nedeniyle sağlıklı ve dengeli beslenmede önemli. Günde ne kadar meyve yenir?

Taze meyveleri düzenli olarak ve doğru miktarlarda tüketmek, genel sağlık için ihtiyaç duyulan tüm vitamin ve mineralleri almayı sağlar. Uzmanlar, günde 3 meyve ve 2 sebze tüketilmesini öneriyor.

Bir porsiyon standart meyve yaklaşık 150 gramdır. Yani elma, armut, portakal gibi orta boy bir meyve veya kayısı, erik, mandalina gibi iki küçük meyve demektir. Son çalışmalar, kalp hastalıkları veya kanserden daha fazla korunmak için meyve tüketiminin arttırılmasının faydalı olduğunu göstermekte. Aşırılıklardan kaynaklanan bazı sorunlardan kaçınmak için günlük tüketilecek meyve miktarını dikkatli bir şekilde değerlendirmek gerekir.

KİMLER MEYVE YERKEN DİKKAT ETMELİ?

Bu sorunun cevabı nettir, çünkü genel olarak meyve ve sebze gibi sağlıklı kabul edilen gıdalar için bile aşırı tüketim asla iyi değildir.

Aşırı miktarda meyve tüketmenin çeşitli sorunlara neden olduğu bazı durumlar var. Sözgelimi, şeker hastalığı olanlar, aşırı meyve tüketiminden kaçınmalı, hatta duruma göre hiç tüketmemelidir. Bunun nedeni meyvelerin çok şekerli olmasıdır. Ayrıca, bir yandan bağırsak düzenini ve bağırsaklarda yaşayan bakterilerin dengesini iyileştiren meyvenin lif içeriği, diğer yandan bağırsak sorunları durumunda bir sorun teşkil edebilir. İrritabl bağırsak sendromu, divertikülit, şişkinlik ve karın ağrısı durumlarında özellikle bazı meyve türlerinden kaçınılmalıdır. Meyvelerde bulunan fruktoz, sofra şekeri olan sakaroz gibi basit bir şekerdir. Ancak, meyvelerde sadece şeker değil, aynı zamanda emilimini kısmen yavaşlatan lif de vardır. Bu nedenle, diyet lifinin neredeyse hiç bulunmadığı meyve suyu yerine, meyvenin tamamını ve mümkünse kabuğuyla birlikte tüketmek her zaman daha iyidir.

Her zaman mevsim meyvelerini seçin, çünkü doğru olgunluk derecesinde hasat edildiğinde tat ve besin maddeleri daha iyi durumda olur. Meyveler organik değilse, besinlerin çoğunu içeren kabuğu ile tüketmek için iyice yıkayın.

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