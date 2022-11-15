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Canan Karatay'dan flaş uyarı. Alkolden farkı yok. Paket meyve sularını sakın içmeyin

Prof. Dr. Canan Karatay, paketli meyve suları konusunda vatandaşlara çok önemli uyarılarda bulunarak, “Acilen yasaklanmalı” dedi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:12
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Prof. Dr. Canan Karatay paket meyve sularının zararlı olduğunu açıkladı. Alkolden farkı yok

Canan Karatay'dan flaş uyarı. Alkolden farkı yok. Paket meyve sularını sakın içmeyin
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Prof. Dr. Canan Karatay, her yaştan kişinin sıklıkla tükettiği meyve sularını işaret etti.

Paketli meyve sularının büyük tehdit oluşturduğunu söyleyen Canan Karatay, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Karatay, balla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

7 KAT DAHA ZARARLI

Canan Karatay, meyve sularında büyük risk olduğunun altını çizerek, hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti. Sağlıksız yaşam alışkanlıkları kansere, karaciğer yağlanmasına, kalp krizine neden olan etkenler arasında bulunuyor.

Mynet'te yer alan bilgilere göre, meyve sularının göbekte yağlanmaya yol açtığı bunun da ileride gelişebilecek bütün hastalıklarının temelini attığı belirtildi. Karatay, meyve suyunun içerisinde bulunan şekerin toz şekerden 7 kat daha zararlı olduğunu vurguladı.

ALKOLDEN FARKI YOK

Meyve suları hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Canan Karatay, C vitaminin yalnızca meyve sularında bulunmadığını bunun büyük bir yalan olduğunu dile getirdi. Meyve suyunun alkolden bir farkı olmadığını belirten Karatay, meyve suyu tüketiminin de karaciğeri yağlandırıcı etkisi olduğunu sözlerine ekledi. Meyve sularının vücuda sıvı şeker yüklemesi yaptığını belirten Karatay, bu içeceklerin erkek çocuklarının memelerinde büyüme yaptığını ve ilerde kalp krizi riskini artırdığını açıkladı.

DİYABET HASTALARI KESİNLİKLE YEMEMELİ

Balın içinde bol miktarda flukoz ve glukoz maddelerinin bulunduğunu dile getiren Prof.Dr. Canan Karatay, bu maddelerin karaciğeri yağlandırdığını ve şeker hastalarının baldan uzak kalması gerektiğini belirtti.

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misafir
15.11.2022 13:35
bu kadar sorun arasında belki kafayı bulmak istiyoruz. alkol gibi kafayı bulduruyorsa ve başka bir zararı da yoksa bence sakıncası yok. alkole zam üstüne zam geliyor o yüzden  
 
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