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Dünya Kupası'nın en güzel golü açıklandı. Ne Messi, ne Mbappe

2022 Dünya Kupası'nda atılan en güzel gol belli oldu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 20:03
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Ne Messi, ne Mbappe. Dünya Kupası'nın en güzel golü açıklandı

Dünya Kupası'nın en güzel golü açıklandı. Ne Messi, ne Mbappe
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı. Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.

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