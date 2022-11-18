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Gangsterler Ümraniye'de bir aracın önünü kesip çapraz ateşe aldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir rezidansın önünde saldırganlar bir aracın yolunu keserek çapraz ateşe aldı. Saldırıya uğrayan şoför etrafını saran araçlardan ikisinin arasından geçerek canını zor kurtardı.

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 08:27
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Ne oldu bu ülkeye... Kim yol veriyor bu adamlara. Gangsterler Ümraniye'de bir aracın önünü kesip çapraz ateşe aldı

Gangsterler Ümraniye'de bir aracın önünü kesip çapraz ateşe aldı
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OdaTV'nin haberine göre, son dönemde İstanbul’da sokak ortasında çıkan çatışmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul’un Ümraniye ilçesi Saray Mahallesi’nde Antasya Rezidans'ın önünde bir aracın yolu 3 araç tarafından kesilerek çapraz ateşe alındı.

Ölümle burun buruna gelen şoför, soğuk kanlılığını kaybetmeyerek 2 aracın arasından geçerek mutlak bir ölümden kurtuldu. Saldırıya uğrayan aracın şoförü hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlara ait bir araç da takibi sürdürdü.

Diğer 2 araca binen saldırganlar da Antasya Rezidansın önünden ayrıldı. O anları bir vatandaş saniye saniye kaydetti.  İhbar üzerine çatışma bölgesine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Daha önce de İstanbul'un Esenyurt, Sarıyer, Okmeydanı ve Bahçelievler semtlerinde silahlı çatışma yaşanmıştı.

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Göktürk Han
18.11.2022 09:00
Amarka bizi kıskanıyor : -)  
 
Apaçino- Yaralı Yüz 🎥
18.11.2022 08:54
Artık ABD'ye gitmeye gerek yok. Ülke Harlem gibi. Zencilerimiz var , gangsterlerimiz sokaklarda çatışıyor. Ülke Hollywood platosu.  
 
Yalçın Türk
18.11.2022 08:37
işte kanunların olmadığı güçlünün kazandığı bir ortadoğu istiyorlardı, yaptılar.. 2023 seçimleri, ortadoğu mu olacağız? yoksa medeni bir ülke mi kalacağız? seçimi olacak..  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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