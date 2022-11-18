Gangsterler Ümraniye'de bir aracın önünü kesip çapraz ateşe aldı

OdaTV'nin haberine göre, son dönemde İstanbul’da sokak ortasında çıkan çatışmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul’un Ümraniye ilçesi Saray Mahallesi’nde Antasya Rezidans'ın önünde bir aracın yolu 3 araç tarafından kesilerek çapraz ateşe alındı.

Ölümle burun buruna gelen şoför, soğuk kanlılığını kaybetmeyerek 2 aracın arasından geçerek mutlak bir ölümden kurtuldu. Saldırıya uğrayan aracın şoförü hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlara ait bir araç da takibi sürdürdü.

Diğer 2 araca binen saldırganlar da Antasya Rezidansın önünden ayrıldı. O anları bir vatandaş saniye saniye kaydetti. İhbar üzerine çatışma bölgesine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Daha önce de İstanbul'un Esenyurt, Sarıyer, Okmeydanı ve Bahçelievler semtlerinde silahlı çatışma yaşanmıştı.