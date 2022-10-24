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İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, öğrencilerin okul çıkışı saatinde lise önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışma ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar yoldan geçen öğrenci servis minibüsünde bulunan Ömer Faruk Çınar ile Sümeyye Yeten'i  hayattan kopardı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 19:32
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Urfa'da silahlı iki grubun çatışmasının ortasında kalan iki öğrenci yaşamını yitirdi

İki masum öğrenciyi hayattan kopardılar. Silahlı gruplar okulun önünde çatıştı
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Olay, saat 16.30 sıralarında Yenişehir Mahallesinde bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, okul önünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü.

Okul çıkışı saatinde tarafların birbirine ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlar evlerine gitmek için bindikleri öğrenci servisinde bulunan Sümeyye Yeten ile Ömer Faruk Çınar ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 13 kişiye daha isabet etti.

Silah sesleri çevrede panik ve korku yaratırken, ihbar üzerine kısa sürede polis ekipleri geldi. Polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada yaralananlar, araç ve ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Servis minibüsünde evine giderken kurşunların isabet ettiği yaralılardan Ömer Faruk Çınar (16) ile Sümeyye Yeten (16) hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 13 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Talihsiz öğrencilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Silahlı kavganın ardından ilçe genelinde polis ekipleri geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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