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Sosyete mekanında silahlı çatışma: İkinci AVM paniği

İstanbul, İstinye Park Alışveriş Merkezi’ndeki sosyetenin ve ünlülerin uğrak yeri olan Masa Restaurant’ta silahlı çatışma çıktı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 16:05
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İkinci AVM paniği. Sosyete mekanında silahlı çatışma

Sosyete mekanında silahlı çatışma: İkinci AVM paniği
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Sarıyer Ayazağa'daki Vadi İstanbul AVM'de bulunan bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgadan sonra, bugün de İstinye Park AVM’deki sosyetenin ve ünlülerin uğrak yeri olan Masa Restaurant’ta silahlı çatışma çıktı.

Olayın ardından polis ekipleri AVM önüne gelerek incelemelere başladı.

Vadistanbul AVM’deki The Galliard Restoran’da 11 Eylül’de 20.00 sıralarında iki grup arasında silahlı Çatışma çıktı. Çatışma sırasında Rakif A. (35), Mehraj K. (26), Qulam İ. (23) ile İranlı Seyyad A. (33) ve Türk vatandaşı Fatih Mehmet K. yaralandı.

 

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Atillahan
8.10.2022 16:27
herkeste bir silah nasil var onu sorgulayacaksiniz ne kadar ozgurseniz o kadar guvensizsiniz..polise arama yetkilerini geriye veririsiniz tam olarak arar herkesi. sikayet etmeyin sonra.  
 
Rizeli Turgut
8.10.2022 16:20
Yerli Teksas olduk hamdolsun, her yerden asayiş haberleri fışkırıyor. Maalesef geldiğimiz nokta bu  
 
Reisim Atatürk
8.10.2022 16:19
Artık sokağa çıkmaya korkar olduk. Herkeste bir silah var. Bu nasıl bir ülke oldu böyle ? İçişleri Bakanımız ne yapar ? Neden ciddi tedbirler alınmaz ?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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