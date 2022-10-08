Sosyete mekanında silahlı çatışma: İkinci AVM paniği

Sarıyer Ayazağa'daki Vadi İstanbul AVM'de bulunan bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı kavgadan sonra, bugün de İstinye Park AVM’deki sosyetenin ve ünlülerin uğrak yeri olan Masa Restaurant’ta silahlı çatışma çıktı.

Olayın ardından polis ekipleri AVM önüne gelerek incelemelere başladı.

Vadistanbul AVM’deki The Galliard Restoran’da 11 Eylül’de 20.00 sıralarında iki grup arasında silahlı Çatışma çıktı. Çatışma sırasında Rakif A. (35), Mehraj K. (26), Qulam İ. (23) ile İranlı Seyyad A. (33) ve Türk vatandaşı Fatih Mehmet K. yaralandı.