Ne patates ne soğan 5 yıl daha Erdoğan. En güzel başlık Yeniçağ’dan geldi

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçlarının ardından kazanan Recep Tayyip Erdoğan olurken, seçimleri özetleyen en güzel başlık ise Yeniçağ’dan geldi.

Ne patates ne soğan 5 yıl daha Erdoğan. En güzel başlık Yeniçağ’dan geldi

Kötü ekonomi, partizanlık, milyar dolarlık yolsuzluk iddiaları, yüksek enflasyon, mutfaktaki yangın,

insafsız zamlar ve 11 ili yerle bir eden deprem felaketi sonrası yaşanan sefalet bile Erdoğan'ın yeniden

iktidarına engel teşkil etmedi. Seçimin kaderini vatandaş yapılan sığınmacılar ve yurt dışı oylar belirledi

BEDAVA EVE KARŞI ÇIKTILAR

Erdoğan ikinci tur seçimi kazanarak 5 yıl daha yetki aldı. Ancak bu zafer bir takım sosyolojik verileri de yerle bir etti. Kendilerine bir çadırı bile çok gören depremzedeler, evlerini parasız yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu yerine tercihini Erdoğan'dan yana kullandı. Üstelik Kızılay bile kendilerine barınacak yeri parayla satmasına rağmen.

SURİYELİ KALSIN DEDİLER

Seçmenler, ellerinden işini, aşını alan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesini her fırsatta kabul etmeyeceğini vurgulayan Erdoğan'a vatandaş yapılan mültecilerle birlikte oy kullandı. Bir de buna Türkiye'de yaşamamalarına rağmen, ülkenin kaderini belirleyecek seçimde oy kullandırılan yurt dışında yaşayanlar katıldı.

HALLERİNDEN MEMNUNLAR

Gıdadan giyime her gün gelen zamlar, fahiş kiralar, enflasyon karşısında eriyen maaşlar da Erdoğan'ın seçim zaferini engelleyemedi. İktidarın yanlış politikaları nedeniyle yok olan tarım ve hayvancılık yapan çiftçi, taban fiyatını düşük bulan çay ve fındık üreticisi yine gitti oyunu Erdoğan'a verdi.

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