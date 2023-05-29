Vatandaşlık verilen Suriyeli cihatçı Erdoğan’a oy verdi. Kaç milyon kişiye böyle vatandaşlık verildi

Suriye’de muhalif gruplardan Mutasım Tugayı’nın lideri olan Mutasım Abbas’ın vatandaş yapılarak oy kullandığı ortaya çıktı. Abbas o anlar sosyal medya hesabından Arapça olarak paylaştı.

Vatandaşlık verilen Suriyeli cihatçı Erdoğan’a oy verdi. Kaç milyon kişiye böyle vatandaşlık verildi

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilirken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy aldı.

Seçim sürecinde zaman zaman gündeme gelen Türk vatandaşlığı kazanan sığınmacıların ve yabancıların sayısı, Erdoğan'ın kazandığı 2. tur seçimlerinden sonra yeniden tartışma konusu oldu.

Vatandaşlık verilenlerin sayısı, istatistiki bilgisi ve hangi sebeple vatandaş yapıldıkları konusunda bilgi edinmede ise büyük problemler yaşanıyor.

VATANDAŞLIK VERİLEN KOMUTAN ERDOĞAN'A OY KULLANDI

Kafa kafaya giden seçimin kaderini ise vatandaşlık verilen yabancılar belirledi. Vatandaşlık verilenler Erdoğan’a desteklerini açıkça dile getirirken, aralarından en dikkat çekeni ise Mutasım Abbas’tan geldi.

Suriye’de cihatçı grup olarak bilinen ve hükümet tarafından desteklenen El Mutasım Tugayının lideri Mutasım Abbas’ın vatandaş yapıldığı ve seçimlerde oy kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Abbas "Lider Recep Tayyip Erdoğan birlikte. Barışta da savaşta da sizinleyiz sayın başkan. Halkımıza ve devrimimize yardım edenlerle, batıla karşı hakla, karanlığa, ırkçılığa ve Nazizm'e karşı medeni İslam'la" ifadelerine yer verdi.

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TUGAY'IN SÖZCÜSÜ DE ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

El Mutasım Tugayı’nın sözcüsü Mustafa Seceri de seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türk milletinin güveni ve dünya çapında milyonlarca Müslümanın ve mazlumun duası için tebrik ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, bölgedeki özgürlük, demokrasi ve adalet güçlerinin, terör ve tiranlık güçlerine karşı zaferidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi, hepimizin zaferidir" ifadelerini kullandı.

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