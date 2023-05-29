Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ve Göksel Gümüşdağ'ın Erdoğan'la fotoğraf yarışı dikkat çekti.

Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen ikinci tur seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıktı.

Balkon konuşması için İstanbul'dan Ankara'ya hareket eden Erdoğan'ı havalimanında dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, bir diğer eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen ve Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ uğurladı.

Üçlü burada Erdoğan’la fotoğraf çektirebilmek için çaba sarf etti. O anlar kameralara da yansıdı.

Fotoğraf için Dilmen, Erdoğan’a doğru yöneldi ancak Emine Erdoğan’ın uyarısı sonucu geri adım attı.

Dilmen’in yerini hemen Özil kaptı. Özil, Erdoğan’la en güzel yerden fotoğraf çektirmeyi başardı.

İşte o fotoğraf...

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Dilmen'in Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf ise şu

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