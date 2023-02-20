﻿Ne zaman bu kadar kötü olduk!

Türkiye tarihî acıyı Kahramanmaraş merkezli depremle yaşadı ve halen yaşıyor.

Günlerdir enkaz altında çıkartılmayı bekleyen insanlar ve on binlerce cenaze var.

Bölgede sert bir kış hüküm sürmekte ve binlerce çocuk, kadın, yaşlı sokaklarda yaşıyor.

Türkiye adeta tek vücut olan ve bu insanları acısını yüreğinde yaşıyor.

Yardım için adeta çırpınıyor. Tarlasını satıp yardım yapan, emekli maaşını verenlerden tutun da çocuğunun kumbarasındaki parayı bile depremzedeler gönderenler var.

Beni duygulandıran ise binlerce hacı ve umre adayı kutsal yolculuktan vazgeçip bu parayı depremzedelere bağışladı.

Türkiye böyle yüce gönüllü insanların yaşadığı mübarek insanlara sahip.

Tabii ki bir de Türk'e yakışmayan başkalarının acısından kazanç sağlamaya çalışanlar var.

Bir ekmeği 15 liraya, battaniyeyi iki katına satanları söylemiyorum.

Benim eleştirmek istediğim kesim borsacılar.

Vicdanını enkaz altında bırakan bir avuç borsacılar.

Borsa yönetimi basiretsiz tüccar gibi hareket ederek deprem günü ve ertesi 2 gün açık tuttu.

Burada hisselerde büyük değer kaybı yaşandı.

Borsa yönetimi ve Katarlı ortak büyük tepki aldı ve kapatıldı.

Ancak o 3 gün ve tekrar açıldıktan sonraki günler "vicdanı yaralayan bunlar Türk mü?" diye sorduğumuz çirkin olay yaşandı.

Depremle birlikte demir çelik, boya ve inşaat şirketlerinin hisseleri tavan oldu. Günlerdir de tavan gidiyor.

Onlara göre yıkılan binalar yeniden yapılacak ve bu şirketler çok para kazanacak.

Borsada adam gibi adamlar ellerinde bulunan ve deprem öncesi bile aldıkları demir ve inşaat şirketi hisselerini sattılar.

Başkalarının acısı ve kanı üzerinden elde edilen kazanç ahlaki değildi.

Birileri bunu yaparken birileri de adeta bu hisseleri manipüle ettiler.

Enkaz altından çıkan her cenaze bu hisselerin biraz daha kapışılmasına ve dolaysıyla yükselmesine neden oldu.

Sonuç olarak şu ana kadar 40 bine ulaşan cansız beden ve 100 bini geçen yaralının kanı kullanılarak elde edilen milyonluk bir kazanç ortaya çıktı.

Kimi ağladı kimi güldü, kimi de öldü...

Böyledir bu dünyanın düzeni...

Ancak benim anlayamadığım, bu insanlar ne zaman bu kadar kötü oldular.

Ne zaman başkalarının acıları üzerinden para kazanmayı helal gördüler….