Nebahat Çehre’den seneler sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı: Bırakırım işi diye rest çektim

Nebahat Çehre, yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafıyla dikkat çekici bir itirafa imza attı.

Nebahat Çehre’den seneler sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı: Bırakırım işi diye rest çektim

Akşam Gazetesi’ne konuşan usta oyuncu Nebahat Çehre, "Ben prensip olarak öpüşmüyorum, aynı yatağa girmem bu tür kurallarım var” açıklamasında bulundu.

n1-001.jpg

Bir zamanların efsane dizisi Aşk-ı Memnu’da Firdevs karakterine hayat veren Çehre, sözlerine böyle devam etti; “Bu kararı alma nedenim 'Bizim izleyicimiz belli bir yaştan sonra seni o halde görmek istemiyor. Aşk-ı Memnu'da bana genç bir sevgili rolü yazılacaktı, 'bırakırım işi' diye rest çektim. Bunu yaparsanız hikayeniz mahvolur, dizinin seviyesini düşürmeyelim dedim. O hırslı karakteri ben zarafet haline soktum. Benim illa ki biriyle birlikte olmamı istiyorsanız Rahmi Koç gibi onun zenginliğinde bir adam ayarlayın dedim. Mesela; Camdaki Kız'daki kızın zarafetine şoförle birlikte olması yakışmadı, keşke aile içinde sorunlar çıksaydı o zaman daha güzel olurdu.”

nebahat-3243.jpg

Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir Güncel
Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir
Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu Güncel
Ankara’da 825 bin liralık kaçak ürün operasyonu
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi Dünya
Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı Sağlık
Hava sıcaklıkları artıyor. Cilt kuruluğu olanlar nasıl önlemler almalı
Sapanca sular altında kaldı Güncel
Sapanca sular altında kaldı
Burası Afrika değil Muş Ovası Güncel
Burası Afrika değil Muş Ovası
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü Güncel
Çin Atatürk’ün yaptığını yaptı. Ülkeyi demir ağlarla ördü