Nebahat Çehre’den seneler sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı: Bırakırım işi diye rest çektim

Akşam Gazetesi’ne konuşan usta oyuncu Nebahat Çehre, "Ben prensip olarak öpüşmüyorum, aynı yatağa girmem bu tür kurallarım var” açıklamasında bulundu.

Bir zamanların efsane dizisi Aşk-ı Memnu’da Firdevs karakterine hayat veren Çehre, sözlerine böyle devam etti; “Bu kararı alma nedenim 'Bizim izleyicimiz belli bir yaştan sonra seni o halde görmek istemiyor. Aşk-ı Memnu'da bana genç bir sevgili rolü yazılacaktı, 'bırakırım işi' diye rest çektim. Bunu yaparsanız hikayeniz mahvolur, dizinin seviyesini düşürmeyelim dedim. O hırslı karakteri ben zarafet haline soktum. Benim illa ki biriyle birlikte olmamı istiyorsanız Rahmi Koç gibi onun zenginliğinde bir adam ayarlayın dedim. Mesela; Camdaki Kız'daki kızın zarafetine şoförle birlikte olması yakışmadı, keşke aile içinde sorunlar çıksaydı o zaman daha güzel olurdu.”