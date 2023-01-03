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Hablemitoğlu'na suikast davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Uğradığı suikast sonrası hayatını kaybeden Necip Hablemitoğlu davasında ilk duruşma tarihi belli oldu. Mahkeme duruşma öncesi kamuya açık ankesörlü telefonların bilgisini istedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 20:36
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Necip Hablemitoğlu suikastı davasında ilk duruşmanın tarihi belli oldu

Hablemitoğlu'na suikast davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
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Suikast sonrası yaşamını yitiren Dr. Necip Hablemitoğlu davasında görülecek ilk duruşmanın tarihi belli oldu.

14 Şubat'ta görülecek duruşma öncesi Mustafa Levent Göktaş'ın da içinde bulunduğu tutukluların tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme Türk Telekom'dan 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2017 tarihleri arasında kamuya açık bütün ankesörlü telefonların bilgilerini istedi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davanın tensip tutanağını hazırladı. Mahkeme, ilk celsenin 14 Şubat günü yapılmasına karar verdi.

TUTUKLULUKLARINA DEVAM

Tensip tutanağına göre, tutuklu sanıklar, Aydın Kösem, Enver Altaylı, Mustafa Levent Göktaş, Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı. Davanın firari sanıkları Fethullah Gülen, Mustafa Özcan Ve Ali Serhat Ilıcak hakkındaki yakalama kararlarının da devamına hükmedildi.

ANKESÖRLERE VE KONTÖRLÜ HATLARA BAKILACAK

Mahkeme, Türkiye Bankalar Birliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) yazı yazarak sanıkların hesap açma tarihleri, bildirdikleri telefonlar, girdikleri sınavlar ve benzeri bilgilerin gönderilmesini istedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, FETÖ elebaşı Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Emekli Albay Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" belirtilen iddianamede, bu sanıkların "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Mehmet Narin'in de "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapsi istendi.

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