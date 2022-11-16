Athena Gökhan Özoğuz'dan Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye açıklaması. Neden ayrıldığını anlattı

Haksızlık görünce dayanamadığını ifade eden Athena Gökhan, “Bizim aslında hep beraber hepimiz aynı şeyi görüyoruz; hepimiz aynı şeyi okuyoruz, hepimiz aynı şeyi anlıyoruz. Twitter’da bot hesaplar, dikkate alınmıyor. Bizim, oradaki en büyük altını çizmek istediğimiz nokta ülkemizin tüm değerlerinin bütün akışının içindeki duyguyu havada tutmamız gerekiyor. En önemli noktayı bir şeyi unutmamız gerekiyor. Biz Atamızla öğrendik bütün bir olayı. Orada bir şablon var, o şablona oturmayan her şey yanlış geliyor bize. Benim kafamda bir ütopya var. O ütopya gerçekleştiği zaman ‘Ohh’ diyeceğim herhalde diye düşünüyorum. Ülkemizin potansiyelinin tam yaşanabildiği dönem bekliyoruz. Laik bir Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sisteminin tüm bu hak-hukuk-adalet sisteminin çok doğru noktaları var. Bunlar uygulandığında kusursuz işliyor. Bunlarla alakalı filmde çok güzel noktalar var. Filmde hep bunlar söyleniyor. Suyun içerisinde çok fazla bulanıklaşma var o geçince oturacak her şey diye düşünüyorum. Geçiş dönemi, çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah daha oturacak yerine biraz daha zaman var” dedi.