Acun Ilıcalı şarkıcı Derta Uluğ'ya alkışlarla sansür uyguladı.

Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Derya Uluğ, dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesinde sahne aldı. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç' da katıldı.. Sevilen şarkılarını okuyan Uluğ, gecede 100. Yıl Marşı'nı okudu, Koç ve Ilıcalı da Fenerbahçe bayrağı salladı.

Sosyal medya hesabından günlük hayatından kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, gecede Ali Koç ve Derya Uluğ ile bir araya gelince paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ilıcalı'nın paylaşımındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim, fotoğraftaki Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini alkış emojileriyle sansürledi.