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Acun Ilıcalı şarkıcı Derta Uluğ'ya alkışlarla sansür uyguladı.

Dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı, etkinlikte Ali Koç ve Derya Uluğ ile poz verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı'nın Uluğ'un göğüslerini alkış emojisiyle sansürlemesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:59
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Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesine katılan Acun Ilıcalı, şarkıcı Derya Uluğ'ya sansür uyguladı

Acun Ilıcalı şarkıcı Derta Uluğ'ya alkışlarla sansür uyguladı.
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Güçlü sesi ve yorumuyla adından söz ettiren Derya Uluğ, dün akşam Adana'da düzenlenen Fenerbahçe gecesinde sahne aldı. Etkinliğe Acun Ilıcalı ve Ali Koç' da katıldı.. Sevilen şarkılarını okuyan Uluğ, gecede 100. Yıl Marşı'nı okudu, Koç ve Ilıcalı da Fenerbahçe bayrağı salladı.

Sosyal medya hesabından günlük hayatından kareleri paylaşan Acun Ilıcalı, gecede Ali Koç ve Derya Uluğ ile bir araya gelince paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ilıcalı'nın paylaşımındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü isim, fotoğraftaki Derya Uluğ'un göğüs dekoltesini alkış emojileriyle sansürledi.

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