Athena Gökhan'dan deprem uyarısı

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, gök cisimleri arasındaki geometriyi sismik faaliyetlerle bağlantılı olarak takip eden araştırma enstitüsü Güneş Sistemi Geometri Araştırması'nın (SSGEOS) deprem uyarısını sayfasında paylaştı.

Şarkıcı, "Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets'in şirketi SSGEOS'un "Önümüzdeki günlerde Türkiye ve çevresinde daha güçlü (artçı) bir şok olabilir" diye attığı tweet'i sayfasına taşıdı.

Athena grubunun solisti Özoğuz "Yine bir kaç gün içinde güçlü bir artçı deprem geliyor. Lütfen tedbirli olalım" diye yazdı.

