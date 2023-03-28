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Athena Gökhan'dan deprem uyarısı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesaplarından deprem uyarısı yaptı. Ünlü şarkıcı, bir araştırma şirketinin mesajını alıntı yaparak, uyarıda bulundu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:41
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Gökhan Özoğuz'dan deprem uyarısı

Athena Gökhan'dan deprem uyarısı
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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, gök cisimleri arasındaki geometriyi sismik faaliyetlerle bağlantılı olarak takip eden araştırma enstitüsü Güneş Sistemi Geometri Araştırması'nın (SSGEOS) deprem uyarısını sayfasında paylaştı.

Şarkıcı, "Deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Hoogerbeets'in şirketi SSGEOS'un "Önümüzdeki günlerde Türkiye ve çevresinde daha güçlü (artçı) bir şok olabilir" diye attığı tweet'i sayfasına taşıdı.

Athena grubunun solisti Özoğuz "Yine bir kaç gün içinde güçlü bir artçı deprem geliyor. Lütfen tedbirli olalım" diye yazdı.
 

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