Acun Ilıcalı son kararını açıkladı. 'Tuzak' dizisi final yapacak mı?

Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, 13. Bölümde dinal yapacağı iddia edilen Tuzak dizisine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Söz konusu iddianın doğru olmadığını ifade eden Ilıcalı, “Dizimiz TV8'de yayınlanmaya devam edecektir” dedi.
Ilıcalı’nın açıklaması şöyle:
“Tuzak dizimizin 13. bölümde final yapacağı haberleri doğru değildir. Dizimiz TV8'de yayınlanmaya devam edecektir.”
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