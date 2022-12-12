Athena Gökhan'a sorulan sorunu yanıtı, stüdyoda tedirginlik yarattı

Youtube’da yayınlanan Soğuk Savaş adlı komedi programında sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu.
Athena Gökhan’ın katıldığı programda “Siyaset konusunda sert eleştiriler yapan bir müzisyenin hayatını anlatan film hangisidir” sorusuna verilen yanıt stüdyodakileri “tedirgin” etti.
“O şimdi mahkum” cevabının verildiği soru karşısında kahkahalar atan stüdyodakilerin yanı sıra yapılan siyasi hiciv sosyal medyada da beğeni topladı.
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