Neden bakliyat tüketmeliyiz

Bakliyatlar sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığa iyi gelirler ve kilo vermeyi hızlandırırlar. Kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olan vitamin ve mineraller açısından zengindirler.

BAKLİYATLARIN FARKLI ÇEŞİTLERİ

Kırmızı mercimek, yeşil mercimek, sarı mercimek, fasulye, nohut, bakla, barbunya, bezelye, börülce, yer fıstığı, pirinç, yulaf, bulgur, irmik ve mısır. Bakliyatlar, ekonomik, ulaşılabilir ve besin değeri fazla olan gıdalardır.

Bakliyatlar, sağlıklı bir protein ve karbonhidrat kaynağı olarak bilinirler. Bazı bakliyatlar, diğerlerine göre daha fazla vitamin ve mineral içerirler. Örneğin, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut, folat ve demir açısından zengindirler.

Kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut ayrıca lif açısından da zengindirler ve sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunurlar.

Fasulye ve barbunya, potasyum ve magnezyum açısından zengindirler 1Börülce, yulaf, pirinç ve bulgur, B vitaminleri açısından zengindirler.

Yer fıstığı, protein ve E vitamini açısından zengindir.

Sağlıklı bakliyatlar arasında kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, fasulye, barbunya, börülce, yulaf, pirinç ve yer fıstığı sayılabilir. Ancak, bakliyatların sağlık açısından faydaları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut, folat ve demir açısından zengin olmaları nedeniyle, özellikle hamile kadınlar için faydalıdır.

Fasulye ve barbunya, potasyum ve magnezyum açısından zengin olmaları nedeniyle, kalp sağlığı için faydalıdır.

Börülce, yulaf, pirinç ve bulgur, B vitaminleri açısından zengin olmaları nedeniyle, enerji seviyelerini artırabilirler.

Yer fıstığı, protein ve E vitamini açısından zengin olmaları nedeniyle, kas gelişimine yardımcı olabilirler.