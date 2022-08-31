Bazı insanlar uykuda neden konuşur?

Uykuda konuşma çocuklarda yetişkinlere göre daha yaygın. Bu durum genellikle derin uyku zamanlarında ortaya çıkıyor. Genellikle birkaç saniye sürüyor

Uykuda konuşmayla ilgili yapılan bazı araştırmalar rüyaların dışavurumu olarak ortaya çıkıyor. Yorgunluk, ateş, uyuyan kişinin günlük yaşamını bozan olaylar ve anksiyete, uykuda konuşmayı tetikleyen faktörlerin başında geliyor.

GÜN İÇİNDE YAŞANILANLARIN TEKRARI OLABİLİYOR



Çocukluk evresinde gelişen uykuda konuşma sıklıkla olsa da ergenlik döneminde son buluyor. Uyku sırasında söylenenler günlük hayatta yaşanılanların tekrarı olarak nitelendiriliyor.

Stres, yetersiz uyku, uyuşturucu kullanımı, nikotin ya da alkol kullanımı da uykuda konuşmayı tetikliyor.

UYKUDA KONUŞMAMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?



Uykuda konuşmaktan kurtulmak için öncelikle uykuya gitmeden önce ağır yemekler yemememi. Ya da yatmadan önce birkaç dakika gevşeme hareketleri yapılabilir. Ayrıca yatağa gitmeden önce sifara kullanılmaması da uygun olur.