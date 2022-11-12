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Başhekimin müdahalesi hayat kurtardı

Elazığ’da nefes borusuna şeker kaçan 2 buçuk yaşındaki çocuğun, kaldırıldığı hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 00:19
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Nefes borusuna şeker kaçan çocuğu başhekimin başarılı müdahalesi kurtardı

Başhekimin müdahalesi hayat kurtardı
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Minik Can, acil serviste bulunan Hastane Başhekimi Dr. Yusuf Kenan Aydın’ın soğukkanlı ve başarılı müdahalesiyle yeniden hayata döndü.

Olay, Elazığ merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki Can, emdiği şekerin nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Can’ın fenalaştığını gören ailesi, yoldan geçen bir araçla çocuğu, özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Minik Can, o esnada acil serviste bulunan Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın tarafından yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü.

Başhekim Dr. Yusuf Kenan Aydın’ın soğukkanlı ve başarılı müdahalesiyle Can’ın kurtarılma anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, çocukları hayata dönen aile büyük sevinç yaşadı. (İHA)

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