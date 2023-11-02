Nefes darlığına iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan nefes darlığına iyi gelen at gözü otu dikkatlerden kaçmadı.

AT GÖZÜ OTU NEDİR?

Bileşikgillerden; nemli yerlerde yetişen, 1 metre kadar sapı olan, bir çeşit ottur. Yaprakları büyük, yumuşak ve yuvarlaktır. Çiçekleri sarı renkte olup, acı ve kokuludur. Kökü kalındır. Meyveleri küçük fıstık kozalağına benzer.

AT GÖZÜ OTUNUN FAYDALARI

- Mideyi kuvvetlendirir.

-Balgam söker.

-Bağışıklığı güçlendiriyor.

- Mevsimsel olarak meydana gelen grip ve soğuk algınlığı tedavilerinde etkili olduğunu söylemek mümkündür. İltihabı kurutma özelliği bulunuyor.

-Mikropları öldürür.

-Vücutta biriken tuzu atar.

-Üremi, nefrit, sistit, idrar yolları hastalıklarında faydalıdır.

-Nefes darlığını giderir.

-Karaciğer hastalıklarını tedavi eder.

-Kaşıntıları keser.

-İştah açmaya yarar

- At gözü otu, ciltte meydana gelen rahatsızlıklar için tercih edilebilir. Deri döküntüsü, egzama ve çeşitli diğer rahatsızlıklarda uzmanlar tarafından tavsiye edilebiliyor.

AT GÖZÜ OTU NASIL KULLANILIR?

Fazla kullanıldığı zaman mide bulantısı yapar. Bu ot, tüm bitkilerde olduğu gibi genellikle kaynatılarak tüketiliyor. Fakat tamamen bu şekilde tüketildiği söylenemez. Haricen de kullanılabiliyor.

Kaynatılarak içilmek istenirse, kaynamış suya bir tutam andız otu eklenmesi, 5-10 dakika demlenmesi için beklenmesi yeterli olur.