Nejat İşler'den kötü haber. Hastaneye kaldırıldı

Aile dizisindeki rolüyle beğeni toplayan Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Nejat İşler, 2014 yılında geçirdiği septik şok sonrası yoğun bakımda kalmıştı.

Nejat İşler'den kötü haber. Hastaneye kaldırıldı

Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugün kaleme aldığı yazısında Nejat İşler’in geçen pazartesi günü alkol nedeniyle Nişantaşı’ndaki bir hastaneye kaldırıldığını öğrendiğini yazdı.

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Bülent Cankurt’un yazısının ilgili bölümü şöyle:

“2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle ölümle burun buruna gelen, 95 gün yoğun bakımda kalan, hatta ayak ve el parmak uçları kesilen oyuncu Nejat İşler, kendisini bu hale getiren alkolden bir türlü vazgeçmiyor.

Alkol yüzünden defalarca hastanelik olan 51 yaşındaki oyuncunun yine aynı sorundan hastaneye kaldırıldığını öğrendim. İşler, pazartesi günü, neredeyse ikinci adresi haline gelen Nişantaşı'ndaki hastanede yine tedavi altına alınmış. Dün öğle saatlerine kadar da halen hastanede tedavisi devam ediyordu.

Ne zaman taburcu olacağını öğrenemedim ama geçen sezon başlayan ve bu sezon da devam edecek olan dizisinin çekimlerine başlaması zor gibi görünüyor. Çünkü rol aldığı dizinin yeni sezon çekimleri 18 Eylül'de başlayacak. Daha önce bu kötü alışkanlığı yüzünden işinden olan, dizi ve film projelerinden çıkarılan Nejat İşler'in başına yine aynı işler gelmez umarım.”

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