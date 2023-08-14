Nejat İşler Fenerbahçe maçı öncesi Kalamış'ta otostop çekerken görüntülendi

Kötü Adamın 10 Günü filminin başrol oyuncusu Nejat İşler, fanatik olduğu Fenerbahçe'nin dün akşamki maçına otostop çekerek gitti.

Nejat İşler Fenerbahçe maçı öncesi Kalamış'ta otostop çekerken görüntülendi

Kötü Adamın 10 Günü filminin yanı sıra Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinin kadrosunda yer alan Nejat İşler, fanatik olduğu Fenerbahçe'nin dün akşamki maçına gidebilmek için otostop çekti. Ünlü oyuncu, kısa süre içinde duran araca binerek uzaklaştı.

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ARKADAŞININ KOLUNA GİREREK YÜRÜDÜ

Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Nejat İşler, maça giderken otostop çekerken görüntülendi. Bir vatandaş tarafından görüntülenen oyuncu, el işaretine duran bir araca bindi.

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Akşam da statta kameralara yansıyan ve alkollü olduğu iddia edilen İşler, bir kişinin koluna girdi.

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