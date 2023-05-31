Nejat İşler ‘Aile'nin sezon finali yemeğine çelenk gönderdi! Çelengin üzerindeki yazıyı okuyan donup kaldı

Aile dizisinin dün akşam yapılan sezon finali yemeğine katılmayan Nejat İşler, mekana çelenk gönderdi. Sezon finali bölümünde vurulan İşler, çelenge "Cehennemden sevgiler" notunu yazdırdı.

Nejat İşler ‘Aile'nin sezon finali yemeğine çelenk gönderdi! Çelengin üzerindeki yazıyı okuyan donup kaldı

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nur Sürer, Nejat İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen Ushan Çakır ve Emel Göksu gibi isimlerin paylaştığı Aile dizisi 13. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin oyuncuları, dün akşam yemekte bir araya gelerek son bolümü birlikte izledi.

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"CEHENNEMDEN SEVGİLER"

Dizide "Cihan Soykan" karakterini oynayan Nejat İşler ise sezon finali yemeğine katılmadı. Sezon finalinde Devin tarafından vurulan Cihan'ı oynayan İşler, mekana "Cehennemden sevgiler. Cihan Soykan" yazılı çelenk gönderdi. Oyuncunun gönderdiği Instagram hesabından paylaşan dizinin senaristi Hakan Bonomo, kalp emojisi koydu.

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