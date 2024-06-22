Neler kaçtı neler. Belçika bitmedi dedi. Romanya'yı yıktı

Avrupa Şampiyonası'na Slovakya mağlubiyeti ile başlayarak büyük bir sürprize imza atan Belçika, E Grubu'ndaki ikinci maçına Romanya karşısına çıktı.

Belçika için bu maç, ya tamam ya da devam maçıydı.

Mağlubiyet alması durumunda turnuvaya erken veda edecekti.

Bunun bilincinde olan Belçika, henüz 2. dakikada golü bulmayı başardı.

Harika paslarla ceza sahası içine giren Belçika'da top Tielemans'ın önünde kaldı.

Topa düzgün bir vuruş yapan Tielemans, golü atmayı başardı ve Belçika'yı öne geçirdi.

Yüksek tempoda başlayan maçın 4. dakikasında Romanya, Dragusin ile gole yaklaştı.

Yapılan ortaya iyi yükselen Dragusin'in kafa vurşunu Casteels müthiş çıkardı.

HARİKA İKİ HAREKET

18. dakikada gelişen Belçika atağında Kevin de Bruyne, topu iyi taşıdı ve ceza sahasında bulunan Lukebakio'ya pasını attı.

Topu sola çeken Lukebakio, harika bir şut çekti ve kaleci Nita da harika bir kurtarış yaptı.

İki güzel hareket izledik.

Topa hakim olan Belçika, bulduğu erken golün ardından farkı açmak istiyordu ve ataklarını da sıklaştırdı.

Belçika, kanatları Doku ve Lukebakio'nun sürati ile birçok pozisyon yakaladı.

Ancak son dokunuşlar ve vuruşlar kötü olunca ataklar cömertce harcandı.

İlk yarıda başka gol çıkmadı ve 1-0 Belçika üstünlüğü ile sona erdi.

Romanya'da Mihaila, 48. dakikada Belçika yarı sahasını geçti ve ceza sahası içinden sert bir şut çekti.

Ancak top üstten auta gitti.

GOL OFSAYTA TAKILDI

Belçika'da 63. dakikada Romelu Lukaku, kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara yolladı.

Lukaku'nun golü VAR'a takıldı ve ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçta neler kaçtı neler!

Kaleciler kalesinde devleşti.

DE BRUYNE RAHATLATTI

Belçika kaptanı Kevin de Bruyne, 80. dakikada sahneye çıktı ve takımını rahatlatan golü attı.

Bu gol sonrası tüm takım çılgınca sevindi.

BELÇİKA DEVAM DEDİ!

Maçı kaybetmesi durumunda turnuvaya veda edecek olan Belçika, maçı kazanmayı bildi ve 'devam' dedi.

Belçika'nın 2-0'lık galibiyeti sonrası gruptaki tüm takımların puanı 3 oldu.

Son hafta nefesleri kesecek E Grubu'nda.

Neler olacak göreceğiz...