Prof. Şener Üşümezsoy MTA’nın bile haritalarında bulunmayan gizli fay hattını açıkladı

Dün Ardahan Göle'de art arda meydana gelen depremler panik yarattı. Göle'de dün saat 17.08'de olan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 17.24'te 3.9 büyüklüğünde, 17.43'te 4.0 büyüklüğünde, 19.16'da 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremde taş yapılı iki evin duvarları yıkıldı, 1 kişi yaralandı. Depremin hissedildiği Kars'ta da 25 ev ve 1 ahır hasar gördü.

Ardahan’daki depremin ardından ünlü deprem bilimci Prof. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken uyarılar geldi.

BU FAY HATTI MTA’NIN HARİTALARINDA BİLE YOK

Ardahan depreminin tam da 2005 yılında kendi çizdiği haritada yer alan fay hattında gerçekleştiğini belirten Prof. Üşümezsoy bu fay hattının MTA’nın çizdiği haritalarda bile bulunmadığını açıkladı.

Şener Üşümezsoy ayrıca bölgede bulunan Yedisu fayının 1784’den beri kırılmamış ve bu bölgede ana risk taşıyan fay hattı olduğuna dikkat çekti…

İşte Üşümezsoy’un o açıklamaları:

“Daha önce 2005 yılında hazırladığım fay haritamda MTA’nın yaptığı aktif fay hattı haritasında bulunmayan fayları göstermiştim. Örnek olarak Denizli Acıpayam ve Ardahan Göle fay hattını gösterebiliriz.

İşte bu haritada dünkü 5.3’lük deprem tam da bu Ardahan fayında gerçekleşti. Bu çalışma MTA’dan çok daha önce yapılmış ve o haritada yer almayan bir çok fay burada vardır. Van’dan, Hakkari’den, Ağrı’ya, Tokat’a kadar giden her bölgedeki fayların yerinde incelenmesiyle oluşturulan bir haritadır.

Ardahan depremi neyi işaret ediyor. Türkiye’de çapraz bir fay sistemi var. Doğu Anadolu fayı Karlıova’dan başlayıp Akdeniz’e kadar uzanan bir fay sistemidir. Sol yönlüdür.

Ana risk taşıyan fay hattıdır

Kuzey Anadolu fay hattının devamı Erzincan’dan başlar. 1939’de ve 1992’de kırılmıştır. Haritada beyazla gösterilen kesimdir. Diğer taraftan Varto ve Karlıova fay hatları kırılmıştı ama kırılmayan beyazla gösterilen Yedisu fayıdır. Bu fay hattı 1784’den beri kırılmamış ve bu bölgede ana risk taşıyan fay hattıdır.

Bu anlamda baktığımız zaman Ardahan’daki depremdeki Kuzey Doğu Anadolu fayı ile bitişik olarak Kuzey Anadolu fayı bir birleriyle kesişerek bir V oluşturmaktadır. Bu anlamda geçen haftalarda depremlerle birlikte bu bölgelerde oluşan stres dikkat çekicidir”