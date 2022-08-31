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Depremlerin yerini önceden bilen adam Prof. Şener Üşümezsoy açıkladı. 5.3’lük depremden sonra bu yerlere dikkat edin dedi

Ege Denizi'nde bugün gerçekleşen depremlerin ardından ünlü deprem Profesörü Şener Üşümezsoy bölgeyi mercek altına aldı...

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:25
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:29
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Nerede deprem olacağını önceden bilen Prof. Şener Üşümezsoy açıkladı. Ege'deki depremden sonra bu yerlere dikkat edin dedi

Depremlerin yerini önceden bilen adam Prof. Şener Üşümezsoy açıkladı. 5.3’lük depremden sonra bu yerlere dikkat edin dedi
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YENİÇAĞ ÖZEL

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 5.3 olarak açıkladı.

Ege Denizi'nde gerçekleşen depremlerin ardından ünlü deprem Profesörü Şener Üşümezsoy bölgeyi mercek altına aldı.

Bugünkü depremin 1955 yılında Söke’de olan fayın devamındaki bir fay hattında yer aldığını açıklayan Üşümezsoy; geçmişteki depremleri ve bölgedeki hareketliliği tek tek anlatı.

İşte Şener Üşümezsoy’ün Yeniçağ'a açıklamaları:

 

 

 

 

 

“Bugün olan deprem aslında 1955 yılında Söke’de olan fayın devamındaki bir fay hattında yer alıyor. 2 yıl önce Samos adasında olan deprem (Sarı ile gösterilen yerler)Keza aynı şekilde körfezin kuzeyinde Gümüldür fayı geçen haftalarda kırılmıştı. 1995 yılında ise esas olarak Doğanbeyli olarak görülen faydır.

Yukarıdaki haritadan kabaca kuzey güney yönünde kesit aldığımız zaman güneyde Samos fayının hemen kuzeyinde Kuşadası’na doğru giden kırılan fay Beyaz ile gösterilmiş, bunun gerisinde ise Samos fayının güneyinde kırmızı ile gösterilen fayda deprem olmuştur. Diğer tarafta ise Gümüldür fayı, kuzeyinde gittiğinizde İzmir körfezine bakan fayları göstermektedir.

Gökova körfezi göz önüne aldığımız zaman 1957 yılında Kös önünde olan deprem ve 2016 yılında Gökova körfezinde olan depremleri görmekteyiz. 

Menderes vadisinin batı kesimi Söke’nin doğusunda kalan 1899’da kırılmış bu anlamda stresi boşalmış kabul edilebilir alandır. Bu anlamda o fayı sarı ile çizmemize neden olmuştur.

Depremin fay çözümlerinde görüldüğü gibi tam doğu batı gidişli güneye doğru bakan bir normal fay çözümünü veriyor. Somos fayının tam simetrisinde olan güneye bakan kesiminde olan bir deprem

Sarı çizgi 1955 Söke depremi, 1899 Aydın depreminin izleri, beyaz çizgi 2015’deki Sisam depremi , kırmızı çizgi ise stres yüklü alanlar gösteriyor.

 

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