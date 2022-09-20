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Depremlerin efendisi Şener Üşümezsoy Tsunami alarmı verilen 7.5'lik depremi açıkladı

Dün Meksika’da yaşanan ve Tsunami alarmı verilen 7.5’lik deprem sonrası Prof. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi…

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 18:55
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Prof. Şener Üşümezsoy Tsunami alarmı verilen 7.5'lik depremi açıkladı

Depremlerin efendisi Şener Üşümezsoy Tsunami alarmı verilen 7.5'lik depremi açıkladı
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Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde dün 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken Meksika’da 1985 ve 2017 yıllarının 19 Eylül tarihinde yaşanan ve binlerce kişinin hayatına mal olan depremler nedeniyle yapılan deprem tatbikatından kısa bir süre sonra meydana geldi.

Tsunami alarmı verilen 7.5’lik deprem sonrası Prof. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklamalar geldi…

Son depremin bölgede daha önce yaşanan büyük depremlerle aynı fay hattında olduğunu vurgulayan Üşümezsoy  sürekli deprem oluşturan fay hattının özelliklerini anlattı.

Prof. Üşümezsoy şunları söyledi:

“Son Meksika depremi pasifik okyanusunun aktif bir şekilde Meksika kıtası altına dalmasıyla oluşan depremlerin sonuncusudur.  1980’de olan büyük deprem. 2017’deki Meksika depremi hep bu aynı fay hattında olmaktadır.

“KLASİK BİR FAY HATTI DEĞİL”

Bu fay hattı bildiğimiz klasik fay hattı değil. Plaka sınırındaki bir faydır. Yani Pasifik plakasıyla orta Amerika plakası arasındaki sınırdır. Pasifik plakası yılda 50 cm’lik büyük bir hızla orta Amerika altına dalarak itmektedir. Buna dalma-batma zonu denilmektedir. Bu haritada kırmızı çizgi ile gösterilmiştir.

Pasifik plakası düzenli olarak batıya doğru Amerika’nın altına doğru hareket etmekte  ve buradaki hat sürekli deprem oluşturmaktadır.

Fay çözümünde görüldüğü gibi Kuzey-Kuzeybatı, Doğu-Güneydoğu gidişli bir fay düzlemi doğuya doğru eğimli bir sıkışma düzlemiyle kırılmaktadır. Ve bunun sonucu da burada ters fay dediğimiz Meksika plakası Okyanus üzerine doğru yükselmektedir.

7.5’LUK DEPREM NEDEN YIKICI ETKİ YARATMADI

Haritada yıldızın olduğu yer depremin konumu. Bu fay hattı boyunca yırtılma var. 7.5 büyüklüğünde ve 9 şiddetinde bir deprem.

Bu anlamda Meksika’nın tamamını etkilemekte ama karadan deniz içinde olduğu için asıl yıkıcı şiddeti yerleşim yerlerini görmemektedir. Bu nedenle 7.5’luk deprem oluyor hiçbir şey olmuyor gibi mantığa girmektedir. Oysa buradaki deprem şehir merkezine olan mesafesi önemlidir. Merkezden uzaklaştıkça şiddeti azalmaktadır. Bu anlamda fayın olduğu konum çok önemlidir. Burada da aynı olayı görüyoruz…”

 

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