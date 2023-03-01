Bir zamanların tahıl deposu Türkiye yine buğday ithal etti. Neredeeeeen nereyee

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 28 Şubat’ta 790 bin ton kırmızı ekmeklik buğday ithalatı ihalesi yaptı. İhalede oluşan fiyatları TMO eski Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, twitter hesabından paylaştı.

790 BİN TON EKMEKLİK BUĞDAY İTHALAT İHALESİ YAPILDI

Tarımdan Haber'den yer alan habere göre, TMO’nun buğday ithalatı devam ederken, Şubat ayı bitmeden yeni bir ithalat ihalesi daha yapıldı. Dün yapılan 790 bin ton kırmızı ekmeklik buğday ithalatı ihalesinde ortalama fiyat 310-316 dolar/ton arasında oluştu. Buna göre TMO buğdayı ortama 6000 TL/tondan ithal edecek.

YURT İÇİ EKMEKLİK BUĞDAY FİYATI ORTALAMA 6700 TL/TON

Yurt içinde ekmeklik buğday fiyatı ortalama 6700 TL/ton seviyesinde bulunuyor. Yurt içi fiyatları ile karşılaştırıldığında TMO, ekmeklik buğdayı yurt içi fiyatlarından daha uygun fiyata ithal etmiş olacak.

TMO ESKİ GENEL MÜDÜRÜ KEMALOĞLU: İTHAL BUĞDAY YURT İÇİ FİYATLARDAN UCUZ HALE GELDİ

TMO eski Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, konuyla ilgili olarak twitter hesabından bir paylaşım yaparak, “TMO tarafından bugün yapılan ekmeklik buğday ithalat ihalesinde 310-316 dolar/ton arası fiyatlar oluştu. TL karşılığı 6.000 TL/ton civarında. İthal buğdaylar yurt içi fiyatlardan ucuz hale geldi. Hayırlısı” dedi.