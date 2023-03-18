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BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye’ye teşekkür etti.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 19:21
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BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü

BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
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Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 120 gün süreyle uzaltıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin "Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık." dedi.

Anlaşmanın uzatılması sonrasında Birleşmiş Milletler'den Türkiye açıklaması geldi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi'nin 120 gün uzatılması üzerine girişime diplomatik ve operasyonel destek sağladığı için Türkiye’ye teşekkür etti.

Tahıl koridoru anlaşması yarın sona eriyordu.

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﻿BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
﻿BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
﻿BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
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