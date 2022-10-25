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Nereden nereye? Devlet havalimanında yolcuların telefonunu kontrol edecek

Havalimanlarında Gümrük memurları, yolcuların 3 yılda bir telefon getirip getirmediğini kontrol edecek.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 13:34
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Nereden nereye? Devlet havalimanında yolcuların telefonunu kontrol edecek

Nereden nereye? Devlet havalimanında yolcuların telefonunu kontrol edecek
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yurt dışından üç yılda bir cep telefonu getirme hakkı bulunduğunu belirterek, 1 Kasım’dan itibaren yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının bu muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına vergi muafiyet kontrolünü sağlayan sistemin çalışma esasları, uygulamalı olarak Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu Salonu’nda basın mensuplarına tanıtıldı.

Yurt dışından yolcu beraberindeki eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, yurt dışından gelen yolcular, üç takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebiliyor.

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu muafiyet limitinin teknik takibi için BTK ile iş birliğine gidilirken 1 Kasım’da hayata geçirilecek bu sistemle yolcuların üç yılda getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların bu sürede birden fazla telefon getirmesi önlenecek.

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