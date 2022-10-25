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Kastamonu'da nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, telef olmuş halde bulundu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, nesli tehlike altında olan bir tür vaşak telef olmuş halde yol kenarında bulundu. Bulunan vaşağın araç çarpması neticesinde telef olduğu tahmin ediliyor.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 14:51
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Kastamonu'da yol kenarında nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, telef olmuş halde bulundu

Kastamonu'da nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, telef olmuş halde bulundu
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İHA

Kastamonu’nun Daday ilçesi Daday-Eflani karayolunda bir aracın çarptığı değerlendirilen nesli tehlike altında bir tür olan vaşak bulundu. Telef olmuş haldeki vaşağı bulan Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, nesli tehlike altında olan vaşağı bulunduğu yerden aldı.

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