Annesiz kalan yavru kurtlar koruma altına alındı

Kırıkkale'nin Karacalı köyünde çobanlık yapan Davut Kuluoğlu ve üç arkadaşı, annesiz kalan dört yavru kurdu yuvasından alarak evlerine götürdü. Durumu fark eden köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile birlikte köye giden ekipler, yavru kurtları koruma altına aldı. Kuluoğlu ve arkadaşları R.S., M.K. ve K.D. hakkında 4915 Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari işlem başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri, yavru kurtların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Yavruların sağlıklı olduğunu belirleyen ekipler, kurt yavrularını dağlık arazideki yuvalarına geri getirdi. Ekipler, anne kurdun yuvaya dönmesini bekleyerek bir süre yavruları uzaktan izledi. Ancak anne kurt dönmeyince yavrular yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülerek koruma altına alındı.

Ekipler, anne kurdun yuvaya dönüşünü tespit edebilmek amacıyla bölgeye fotokapanlar kurdu. Anne kurdun yuvaya dönmesi durumunda, yavru kurtlar tekrar doğal yaşam ortamlarındaki yuvalarına bırakılacak.

Köyde çobanlık yapan Kuluoğlu, "5 tane kurt yavrusu vardı annesini gördük o sırada davar güdüyordum. Köpekler öldürmesin diye aldım. Bir tanesi öldü. Eve götürdüm. Yasak olduğunu da biliyordum" dedi.